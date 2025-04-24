Консейсау о 3:0 с «Интером»: «От этой победы счастлива даже моя жена. Нужно сохранять холодную голову, “Милан” еще ничего не выиграл»

В финале Кубка Италии «Милан» встретится с победителем пары «Болонья» — «Эмполи».
— Почему вы так верили в победу?
— У меня было это чувство еще после матча с «Аталантой». Мелкие детали имеют значение, мне понравилось отношение и сплоченность команды как в атаке, так и в обороне. В первые минуты нам было немного трудно, но в итоге мы забили гол.
В перерыве мы кое-что подкорректировали и затем выдали второй тайм на очень высоком уровне. У этой команды есть качество, но также и смирение, и огромное желание побеждать в каждом матче.
— Что убедило вас продолжать доверять Йовичу, что он дает команде?
— Он прекрасно работает последние 3−4 недели, даже немного сбросил вес. Он дает нам то, что мы хотели получить от этой игры.
Он не дает центральным защитникам четких ориентиров — мы и хотели такой поддержки. Первый гол, например, родился с его скидки. Мы также доверяем и другим — возможно, в другой игре сыграет Абрахам.
Мне нужно выбирать, исходя из особенностей каждого. В Удине Тэмми вышел на замену и отыграл блестяще. Все работают на максимум, но мне жаль, что иногда в чемпионате не видно на поле того, что мы готовили.
— Ваши эмоции после этой победы в дерби?
— Смешанные чувства. Я страстно люблю этот вид спорта, возможно, переживаю даже сильнее, чем кто-то другой. Я приношу футбол домой — и от этой победы счастлива даже моя жена.
Но нужно сохранять холодную голову, мы еще ничего не выиграли. Нам предстоит финал, но также важно закончить чемпионат иначе, чтобы оставить другое впечатление. У нас больше качества, чем мы показывали до сих пор, — сказал главный тренер «Милана» в интервью Mediaset.