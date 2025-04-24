Головин о «Монако»: «Я уже в топ-команде. Мы обыгрывали “Барселону”, “Астон Виллу” и способны при удаче доходить до полуфинала ЛЧ. Интерес ко мне был от “Бор

— Да я уже привык. Постоянно кто-то будет что-то говорить. В «Монако» я чувствую себя комфортно. Мы участвуем в Лиге чемпионов, надеюсь, и в следующем сезоне тоже будем.
Мы обыгрывали «Барселону», «Астон Виллу» дома, а они в четвертьфинале. Поэтому, как по мне, «Монако» способен при удаче доходить до полуфинала Лиги чемпионов. Я уже играю в топ-команде.
— Что самое конкретное ты слышал об интересе к тебе за последние годы?
— Ни разу не было, что если я говорю да, то сразу уезжаю. Был интерес, окей, но где-то я говорил, что сконцентрирован на игре здесь, где-то это не выливалось во что-то серьезное. А так — интерес был и от дортмундской «Боруссии», и от «Атлетико», и от «Ньюкасла».
— Ты и не ставишь перед собой цель обязательно отсюда уехать в какой-то топ?
— Я никогда и не воспринимал «Монако» в качестве трамплина. Мне некомфортно так думать. Я в этой команде, значит, должен полностью отдаваться. В однозначно топ-команду поеду, остальное — надо обсуждать и думать, — сказал полузащитник.