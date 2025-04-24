Головин о «Монако»: «Я уже в топ-команде. Мы обыгрывали “Барселону”, “Астон Виллу” и способны при удаче доходить до полуфинала ЛЧ. Интерес ко мне был от “Бор

— Ни разу не было, что если я говорю да, то сразу уезжаю. Был интерес, окей, но где-то я говорил, что сконцентрирован на игре здесь, где-то это не выливалось во что-то серьезное. А так — интерес был и от дортмундской «Боруссии», и от «Атлетико», и от «Ньюкасла».