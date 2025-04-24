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Головин о «Монако»: «Я уже в топ-команде. Мы обыгрывали “Барселону”, “Астон Виллу” и способны при удаче доходить до полуфинала ЛЧ. Интерес ко мне был от “Бор

— Ты устал, что тебя российские болельщики постоянно чуть ли не выгоняют из «Монако» в другой клуб из топ-5 чемпионатов?

Источник: Спортс"

— Да я уже привык. Постоянно кто-то будет что-то говорить. В «Монако» я чувствую себя комфортно. Мы участвуем в Лиге чемпионов, надеюсь, и в следующем сезоне тоже будем.

Мы обыгрывали «Барселону», «Астон Виллу» дома, а они в четвертьфинале. Поэтому, как по мне, «Монако» способен при удаче доходить до полуфинала Лиги чемпионов. Я уже играю в топ-команде.

— Что самое конкретное ты слышал об интересе к тебе за последние годы?

— Ни разу не было, что если я говорю да, то сразу уезжаю. Был интерес, окей, но где-то я говорил, что сконцентрирован на игре здесь, где-то это не выливалось во что-то серьезное. А так — интерес был и от дортмундской «Боруссии», и от «Атлетико», и от «Ньюкасла».

— Ты и не ставишь перед собой цель обязательно отсюда уехать в какой-то топ?

— Я никогда и не воспринимал «Монако» в качестве трамплина. Мне некомфортно так думать. Я в этой команде, значит, должен полностью отдаваться. В однозначно топ-команду поеду, остальное — надо обсуждать и думать, — сказал полузащитник.