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«Аль-Наср» готов предложить «Вест Хэму» 100 млн евро за Кудуса. Диас, Митома и Семеньо тоже интересны клубу

«Аль-Наср» готов предложить 100 миллионов евро за вингера «Вест Хэма», сообщает журналист Бен Джейкобс.

Источник: Спортс"

В контракте Кудуса есть специальный пункт отступных в 120 млн фунтов для клубов из Саудовской Аравии, он действует только с 1 по 10 июля. В «Аль-Насре» уверены, что лондонцы продадут игрока дешевле.

Мохамед является одним из четырех атакующих игроков АПЛ, которыми интересуется клуб из Эр-Рияда. В список также входят Каору Митома («Брайтон»), Энтойн Семеньо («Борнмут») и Луис Диас («Ливерпуль»).

Отмечается, что саудовцы уже делали предложение по футболисту «молотобойцев» в январе, когда сорвалась сделка по трансферу Митомы.

В текущем сезоне АПЛ Кудус провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика — здесь.