«Аль-Наср» готов предложить «Вест Хэму» 100 млн евро за Кудуса. Диас, Митома и Семеньо тоже интересны клубу

В контракте Кудуса есть специальный пункт отступных в 120 млн фунтов для клубов из Саудовской Аравии, он действует только с 1 по 10 июля. В «Аль-Насре» уверены, что лондонцы продадут игрока дешевле.
Мохамед является одним из четырех атакующих игроков АПЛ, которыми интересуется клуб из Эр-Рияда. В список также входят Каору Митома («Брайтон»), Энтойн Семеньо («Борнмут») и Луис Диас («Ливерпуль»).
Отмечается, что саудовцы уже делали предложение по футболисту «молотобойцев» в январе, когда сорвалась сделка по трансферу Митомы.
В текущем сезоне АПЛ Кудус провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика — здесь.