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Рой Кин: «Рэшфорд — кошмар для защитников. Его почти невозможно остановить. Нет футболиста лучше Маркуса, когда перед ним свободная зона»

"Он был опасен, у него был очень хороший момент во втором тайме. Нет футболиста лучше него, когда перед ним свободная зона.

Источник: Спортс"

Спросите защитников, он сущий кошмар. Его почти невозможно остановить«, — сказал бывший полузащитник “Манчестер Юнайтед” в эфире Sky Sports.

У Рэшфорда 4+5 в 17 матчах за «Астон Виллу». Арендованный у «МЮ» вингер забил «Ман Сити» с пенальти.