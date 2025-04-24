Рой Кин: «Рэшфорд — кошмар для защитников. Его почти невозможно остановить. Нет футболиста лучше Маркуса, когда перед ним свободная зона»

Спросите защитников, он сущий кошмар. Его почти невозможно остановить«, — сказал бывший полузащитник “Манчестер Юнайтед” в эфире Sky Sports.
У Рэшфорда 4+5 в 17 матчах за «Астон Виллу». Арендованный у «МЮ» вингер забил «Ман Сити» с пенальти.
"Он был опасен, у него был очень хороший момент во втором тайме. Нет футболиста лучше него, когда перед ним свободная зона.
Спросите защитников, он сущий кошмар. Его почти невозможно остановить«, — сказал бывший полузащитник “Манчестер Юнайтед” в эфире Sky Sports.
У Рэшфорда 4+5 в 17 матчах за «Астон Виллу». Арендованный у «МЮ» вингер забил «Ман Сити» с пенальти.