Анчелотти о Гюлере: «Может показаться безумием, но он может играть на позиции опорника»

— Чего не хватало Гюлеру, чтобы играть больше в этом сезоне?
— Из-за системы. Если мы играем 4−4−2, он не сможет быть в опорной зоне, поэтому единственное место, которое он может занять — это правый фланг.
Но если мы играем 4−4−3, то он может быть очень хорош в качестве инсайда.
Он много работает. Ему не хватает мощи в единоборствах. Но у него много других качеств. Говорю это даже не из-за гола, а из-за того, как он вел игру.
Может показать безумием, но он в будущем может играть на позиции опорного полузащитника. В схеме 4−4−3, не 4−4−2. Его качества и [умение] конструировать игру феноменальны, — сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.