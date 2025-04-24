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Анчелотти о Гюлере: «Может показаться безумием, но он может играть на позиции опорника»

Реал обыграл Хетафе (1:0) в матче 33-го тура Ла Лиги. Гюлер забил победный мяч на 21-й минуте.
Источник: Спортс"

— Чего не хватало Гюлеру, чтобы играть больше в этом сезоне?

— Из-за системы. Если мы играем 4−4−2, он не сможет быть в опорной зоне, поэтому единственное место, которое он может занять — это правый фланг.

Но если мы играем 4−4−3, то он может быть очень хорош в качестве инсайда.

Он много работает. Ему не хватает мощи в единоборствах. Но у него много других качеств. Говорю это даже не из-за гола, а из-за того, как он вел игру.

Может показать безумием, но он в будущем может играть на позиции опорного полузащитника. В схеме 4−4−3, не 4−4−2. Его качества и [умение] конструировать игру феноменальны, — сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.