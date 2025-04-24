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«Солари незаметен, сильных качеств пока не видно. Меня не интересует, сколько за него заплатили, меня интересует игра футболиста». Тарханов о вингере «Спартака»

Купленный за 12 млн евро с учетом бонусов вингер забил один гол и отдал одну результативную передачу в 7 матчах Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"По Солари пока вообще ничего нельзя сказать. Он незаметен, выходит только на замену. У него нет такого качества в игре. Пока вообще не за что зацепиться. Смотрел последнюю игру с ним — он вышел на замену, все потерял. Сильных качеств его пока не видно.

Меня не интересует, сколько за него заплатили, меня интересует игра футболиста, а пока он выходит только на замену. Ему надо показывать себя в матчах, на что он способен. У «Спартака» еще есть пять игр в чемпионате, чтобы себя проявить«, — сказал бывший тренер “Спартака” и других клубов РПЛ.

Антирекорд «Спартака»: только 3 гола от россиян. За «Локо» наколотили уже 35.