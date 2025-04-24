«Солари незаметен, сильных качеств пока не видно. Меня не интересует, сколько за него заплатили, меня интересует игра футболиста». Тарханов о вингере «Спартака»

Меня не интересует, сколько за него заплатили, меня интересует игра футболиста, а пока он выходит только на замену. Ему надо показывать себя в матчах, на что он способен. У «Спартака» еще есть пять игр в чемпионате, чтобы себя проявить«, — сказал бывший тренер “Спартака” и других клубов РПЛ.