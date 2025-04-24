Саа считает «Ливерпуль» фаворитом следующего сезона АПЛ: «Они были самыми стабильными, продлили ван Дейка и Салаха. У “Ман Сити” впереди перемены»

Есть и другие, такие как «Челси», у которых сезон был лучше, чем ожидалось, но все равно непростой. Они все еще не совсем претенденты. Конечно, нужно упомянуть и «Арсенал», но я все еще думаю, что «Ливерпуль» сильнее всех, основываясь на том, что произошло.