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Саа считает «Ливерпуль» фаворитом следующего сезона АПЛ: «Они были самыми стабильными, продлили ван Дейка и Салаха. У “Ман Сити” впереди перемены»

В нынешнем сезоне «красным» достаточно набрать одно очко в пяти турах, чтобы гарантировать себе титул.

Источник: Спортс"

«В этом году “Ливерпуль” был самым стабильным, поэтому и набрал больше всех очков. Они совершили успешный переход после ухода потрясающего тренера, но новый тренер отлично влился в команду.

Исходя из этого, «Ливерпуль», вероятно, все еще фаворит [следующего сезона АПЛ]. В то же время видно, что «Ман Сити» предстоит внести некоторые изменения летом.

Есть и другие, такие как «Челси», у которых сезон был лучше, чем ожидалось, но все равно непростой. Они все еще не совсем претенденты. Конечно, нужно упомянуть и «Арсенал», но я все еще думаю, что «Ливерпуль» сильнее всех, основываясь на том, что произошло.

Обычно у «Ман Сити» всегда есть шансы, но они теряют де Брюйне и, возможно, Гюндогана, так что впереди перемены.

«Ливерпуль» так же продлил ван Дейка и Салаха. Ван Дейк играет ключевую роль в обеспечении их стабильности в этом сезоне, и он будет играть такую ​​же роль в следующем году«, — сказал бывший нападающий “Манчестер Юнайтед”.