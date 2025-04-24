Экс-футболистка Алуко считает, что мужчины-эксперты в женском футболе могут мешать коллегам-женщинам получать работу: «Число мест ограничено. Мужчины должны знать об этом»

Дело в том, что количество мест ограничено. Если бы в мужском футболе были бы равные возможности для комментаторов и тренеров, как это происходит в женском футболе, то всем было бы все доступно. Но это не так. Я не могу доминировать в мужском футболе так, как Иан в приведенном примере", — заявила Алуко.