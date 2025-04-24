«Ювентус» примет решение о будущем Тудора после клубного ЧМ: «Надеемся продолжить работу вместе»

«Мы все прояснили с самого начала. Надеемся продолжить работу вместе, но решение будет принято после клубного чемпионата мира», — сказал до матча директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли.
Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля.
«Бьянконери» уступили «Парме» (0:1) в 33-м туре чемпионата Италии. Это поражение стало для «Ювентуса» первым при новом тренере, назначенном 23 марта.
«Мы все прояснили с самого начала. Надеемся продолжить работу вместе, но решение будет принято после клубного чемпионата мира», — сказал до матча директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли.
Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля.