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«Ювентус» примет решение о будущем Тудора после клубного ЧМ: «Надеемся продолжить работу вместе»

«Бьянконери» уступили «Парме» (0:1) в 33-м туре чемпионата Италии. Это поражение стало для «Ювентуса» первым при новом тренере, назначенном 23 марта.

Источник: Спортс"

«Мы все прояснили с самого начала. Надеемся продолжить работу вместе, но решение будет принято после клубного чемпионата мира», — сказал до матча директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля.