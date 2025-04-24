Представитель РФС принял участие в симпозиуме УЕФА по судейской системе

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Менеджер системы видеоассистента рефери (VAR) Российского футбольного союза (РФС) серб Далибор Джурджевич принял участие в симпозиуме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.
Симпозиум УЕФА по VAR прошел в Лиссабоне
«От России участвовал менеджер VAR РФС Далибор Джурджевич», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.