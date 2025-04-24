«Кержаков все равно остается для меня лучшим бомбардиром в истории сборной и вообще в российской истории. Я не считаю, что Дзюба побил эти рекорды», — заявил бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
Владислав Радимов: «Не считаю, что Дзюба побил рекорды Кержакова. Для меня Александр остается лучшим бомбардиром в российской истории»
9 марта Дзюба побил рекорд по голам в российском футболе, обойдя завершившего карьеру Александра Кержакова. 19 марта Дзюба опередил Кержакова по голам, забитым в составе сборной России (31).