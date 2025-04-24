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Бубнов о футболке Дзюбы со львом: «Не дает покоя царство Мостового, видимо. Трон занят, а Артемка — царь зверей»

По некоторым источникам, форвард «Акрона» превзошел рекорд чемпионатов России по количеству результативных действий (267, у Дмитрия Лоськова 265). По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса«», Лоськов набрал 255 очков за карьеру.

Источник: Спортс"

По некоторым источникам, форвард «Акрона» превзошел рекорд чемпионатов России по количеству результативных действий (267, у Дмитрия Лоськова 265). По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса«», Лоськов набрал 255 очков за карьеру. В активе Дзюбы после гола и передачи со «Спартаком» стало 251 (167+84) очко.

После забитого пенальти в матче со «Спартаком» (2:3) Дзюба показал футболку с намеком на побитый рекорд с надписью: «Был лось, стал лев».

"Видимо, Артемке не дает покоя царство Шурика Мостового. Но он царь футбола — все, трон занят.

А Артемка — царь зверей. Лев же царь зверей — вот он себе это и придумал«, — сказал экс-игрок сборной СССР в выпуске “Коммент. Шоу”.