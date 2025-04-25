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Евгений Чернов о победе «Тосно» в Кубке в 2018-м: «В новой схеме, с выбыванием и возвращением, такое маловероятно — 1%»

"Это просто был успех, показательный успех команды, которая, несмотря ни на что, борется друг за друга, за свой тренерский штаб и хочет просто добиться успеха и быть на вершине, не имея каких-то возможностей.

Источник: Спортс"

"Это просто был успех, показательный успех команды, которая, несмотря ни на что, борется друг за друга, за свой тренерский штаб и хочет просто добиться успеха и быть на вершине, не имея каких-то возможностей. Просто из-за любви к футболу, к своей профессии. Показывая, что можно добиться успеха без чего-то грандиозного.

Насколько такое возможно сейчас? Мне кажется, это сокращено до одного процента. С нижними, верхними сетками, с выбыванием, с возвращением «птицы Феникса» невозможно. Но слова «невозможно» тоже нет. Очень трудно, маловероятно«, — сказал экс-защитник “Тосно”, а ныне игрок “Балтики”.