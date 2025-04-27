Беллингем в перерыве игры с «Барселоной»: «Все спорные моменты — в их пользу!»

Полузащитник мадридцев, направляясь к раздевалке, выкрикнул кому-то (вероятно, судьям) позади себя: «Все — в их пользу! Все спорные моменты — в их пользу!».
Матч обслуживает бригада судей под руководством Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.
«Реал» после первого тайма финала Кубка Испании уступает «блаугране» со счетом 0:1.
Полузащитник мадридцев, направляясь к раздевалке, выкрикнул кому-то (вероятно, судьям) позади себя: «Все — в их пользу! Все спорные моменты — в их пользу!».
Матч обслуживает бригада судей под руководством Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.