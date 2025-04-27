Гуарирапа после 2:1 со «Спартаком»: «ЦСКА будет бороться с “Краснодаром” и “Зенитом” за чемпионство»

Команда под руководством Марко Николича обыграла «Спартак» (2:1) в выездном матче 26-го тура Мир РПЛ. ЦСКА набрал 51 очко и идет 3-м в турнирной таблице. У «Зенита» 54 балла, у лидирующего «Краснодара» — 58.
«Думаю, команда приложила много усилий, и в итоге мы заслужили победу и выиграли матч. Для нас очень важно было обыграть “Спартак”. Мы идем на третьем месте в РПЛ, и это хорошо.
Конечно, мы будем бороться за чемпионство с «Краснодаром» и «Зенитом» и за Кубок тоже", — сказал нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа.