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Гайич о пенальти в ворота ЦСКА: «Кажется, игрок “Спартака” толкает в спину Абдулкадырова. И из‑за этого он делает это движение рукой»

Армейцы победили в дерби в рамках 26-го тура Мир РПЛ (2:1).

Источник: Спортс"

На 83-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина навесил в штрафную ЦСКА. В момент верховой борьбы с Ливаем Гарсией защитник армейцев Абдулкадыров сыграл рукой. Главный судья Кирилл Левников назначил одиннадцатиметровый, с которого красно-белые сравняли счет.

— Остались ли вопросы по судейству?

— Нет. Мы выиграли 2:1, вообще нет.

— А по пенальти?

— Не знаю, мне кажется, что игрок «Спартака» толкает в спину нашего игрока. И из‑за этого он делает это движение рукой. А дальше я не знаю регламент, — сказал защитник ЦСКА.