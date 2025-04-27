Гайич о пенальти в ворота ЦСКА: «Кажется, игрок “Спартака” толкает в спину Абдулкадырова. И из‑за этого он делает это движение рукой»

На 83-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина навесил в штрафную ЦСКА. В момент верховой борьбы с Ливаем Гарсией защитник армейцев Абдулкадыров сыграл рукой. Главный судья Кирилл Левников назначил одиннадцатиметровый, с которого красно-белые сравняли счет.
— Остались ли вопросы по судейству?
— Нет. Мы выиграли 2:1, вообще нет.
— А по пенальти?
— Не знаю, мне кажется, что игрок «Спартака» толкает в спину нашего игрока. И из‑за этого он делает это движение рукой. А дальше я не знаю регламент, — сказал защитник ЦСКА.