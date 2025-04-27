Райан Рейнольдс о «Рексхэме»: «Наша цель — выйти в АПЛ. Когда мы покупали клуб в 2021-м, это казалось невозможной мечтой»

Я бы не оказался здесь, если бы не все что связано с «Рексхэмом», — начиная с трагедии в шахте Гресфорд и заканчивая легендой клуба Микки Томасом, который стал для нас огромным источником вдохновения. Наша цель — достичь именно этого чувства — чувства принадлежности и мечты", — заявил актер и владелец клуба.