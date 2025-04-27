Экс-судья Бурруль считает, что на Рафинье был пенальти: «Асенсио поскользнулся, опоздал и зацепил бразильца. Не вижу явной ошибки арбитра, чтобы ВАР вмешивался»

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте при счете 2:2 вингер каталонцев Рафинья Диас упал на газон в штрафной соперника после того, как защитник Рауль Асенсио попытался в падении выбить у него мяч.
Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа сперва назначил одиннадцатиметровый, однако после изучения повтора отменил первоначальное решение и наказал бразильца желтой карточкой за симуляцию.
«По мне — это пенальти. Защитник “Реала” поскользнулся, опоздал и зацепил бразильца.
Не понимаю, зачем пересматривали этот эпизод. Я не вижу очевидной и явной ошибки со стороны арбитра, чтобы вмешивался ВАР", — сказал экс-судья Альфонсо Перес Бурруль.