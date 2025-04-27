Николаев о падении Маркиньоса в штрафной ЦСКА: «Не было явного нарушения со стороны Облякова. Пенальти? Мяч попал в отставленную руку Абдулкадырова»

— Жаркий матч, было много интересных эпизодов. Первый эпизод связан с падением Маркиньоса после единоборства с Обляковым. Левников был немного далеко от момента, ему перекрывали обзор. На мой взгляд, Левников принял справедливое решение, не было явного нарушения со стороны Облякова. Иван поставил корпус более акцентированно, а Маркиньос делал немного по‑другому.
— Почему тогда Левникова пригласили на просмотр?
— У меня объяснение одно: возможно, у него с ВАР произошел диалог в плане того, что Левников не совсем видел эпизод, поэтому Любимов, отвечавший за ВАР, пригласил Кирилла посмотреть еще раз эпизод, разобрать все детали. В итоге Левников оставил свое решение в силе.
— Что скажете по поводу назначенного пенальти?
— Это так называемый телевизионный пенальти, потому что увидеть эту руку было довольно тяжело. Также арбитру могло показаться, что защитник ЦСКА [Абдулкадыров] сыграл головой. Но есть масса видеоповторов, где видно, что мяч попадает в отставленную руку, за что в современных реалиях футболист наказывается. Поэтому назначенный пенальти вопросов не вызывает.
— Разве не было контакта со стороны игрока «Спартака»?
— Футбол — контактный вид спорта. Здесь отставленная рука, поэтому неважно, в результате чего, — сказал бывший арбитр ФИФА.