Николаев о падении Маркиньоса в штрафной ЦСКА: «Не было явного нарушения со стороны Облякова. Пенальти? Мяч попал в отставленную руку Абдулкадырова»

— Жаркий матч, было много интересных эпизодов. Первый эпизод связан с падением Маркиньоса после единоборства с Обляковым. Левников был немного далеко от момента, ему перекрывали обзор. На мой взгляд, Левников принял справедливое решение, не было явного нарушения со стороны Облякова. Иван поставил корпус более акцентированно, а Маркиньос делал немного по‑другому.