Гончаренко об 1:0 с «Ахматом»: «Не лучший по качеству матч “Пари НН”. Такие концовки нравятся болельщикам — все стояли на ногах»

— Если взять качество игры как в первом, так и во втором таймах, мы могли лучше распоряжаться мячом, чтобы выходить на половину поля соперника. В первой половине игры для этого было больше предпосылок, во второй стали больше играть на удержание счета, хотя несколько вариантов для развития атак все-таки было. Повторюсь, по качеству не лучший наш матч.