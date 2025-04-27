Гончаренко об 1:0 с «Ахматом»: «Не лучший по качеству матч “Пари НН”. Такие концовки нравятся болельщикам — все стояли на ногах»

— Если взять качество игры как в первом, так и во втором таймах, мы могли лучше распоряжаться мячом, чтобы выходить на половину поля соперника. В первой половине игры для этого было больше предпосылок, во второй стали больше играть на удержание счета, хотя несколько вариантов для развития атак все-таки было. Повторюсь, по качеству не лучший наш матч.
С другой стороны, были игры, в которых мы выглядели лучше, но очков не набирали. А сейчас вернули эту ситуацию в нашу пользу. Получилась эмоциональная концовка, но, похоже, как раз такие концовки, когда игра идет 90 плюс минут, «серия пенальти», болельщикам больше нравятся.
Все стояли на ногах. Такие развязки привлекают болельщиков. И они своей энергией помогли нам добыть эту победу. Нам хочется, чтобы на такой прекрасный стадион, как «Нижний Новгород», приходило как можно больше зрителей.
— Вновь не попал в заявку Калинский. Он сможет сыграть до конца сезона?
— Николай пока не тренируется в общей группе. Сейчас сложно что-то сказать. Есть следующая неделя, будем смотреть на его состояние.
— Медведев, безусловно, герой матча. Каким будет поощрение для вратаря?
— Никита в концовке матча сделал то, что и должен был сделать. Конечно, он молодец. Но точно так же вся команда сражалась и помогала. Вратарская позиция — последний оплот обороны. Медведев выполнил свою работу. Но также вся команда сражалась и билась, — сказал тренер «Пари НН».