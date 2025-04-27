Альба об 1:1 с «Локо»: «Ростов» отлично сыграл. Попробовали на контратаках — это был очень эффективный стиль"

— Сутормин играл нападающим. Как оцените его игру на непривычной позиции?
— Хорошо, играл и на оборону, и на атаку, удачно открывался, он молодец.
— Что скажете о Щетинине? Кажется, он играл с особым вдохновением.
— Молодец, как и все.
— 1:1 — закономерный результат?
— Мы всегда играем на победу, но в этот раз не получилось.
— Скоро вам снова играть с «Локомотивом», но уже в Кубке России. Держали ли в голове предстоящую игру?
— Мы думаем обо всех матчах. Нам еще предстоит порассуждать о том, какие футболисты сыграют в Кубке России, какую тактику будем использовать, но сегодня мы думали о чемпионате, — сказал Джонатан Альба.