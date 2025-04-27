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Альба об 1:1 с «Локо»: «Ростов» отлично сыграл. Попробовали на контратаках — это был очень эффективный стиль"

— Мы отлично сыграли, я очень доволен ребятами. Мы попробовали играть на контратаках — это был очень эффективный с нашей стороны стиль. «Локомотив» — это сильная команда, но нам удалось хорошо сыграть.

— Сутормин играл нападающим. Как оцените его игру на непривычной позиции?

— Хорошо, играл и на оборону, и на атаку, удачно открывался, он молодец.

— Что скажете о Щетинине? Кажется, он играл с особым вдохновением.

— Молодец, как и все.

— 1:1 — закономерный результат?

— Мы всегда играем на победу, но в этот раз не получилось.

— Скоро вам снова играть с «Локомотивом», но уже в Кубке России. Держали ли в голове предстоящую игру?

— Мы думаем обо всех матчах. Нам еще предстоит порассуждать о том, какие футболисты сыграют в Кубке России, какую тактику будем использовать, но сегодня мы думали о чемпионате, — сказал Джонатан Альба.