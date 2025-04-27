Энрике о том, что «ПСЖ» может сыграть с «Арсеналом» тем же составом, что и с «Ниццей»: «Не собираюсь выдавать секреты Артете»

В пятницу «ПСЖ» проиграл «Ницце» (1:3) в Лиге 1, выставив практически оптимальный состав.
«Думайте что хотите. Не собираюсь выдавать секреты Микелю (Артета, тренер “Арсенала” — Спортс») «, — сказал тренер “ПСЖ”.
Парижане встретятся с лондонским клубом в 1-й игре ½ финала Лиги чемпионов во вторник.
В пятницу «ПСЖ» проиграл «Ницце» (1:3) в Лиге 1, выставив практически оптимальный состав.
«Думайте что хотите. Не собираюсь выдавать секреты Микелю (Артета, тренер “Арсенала” — Спортс») «, — сказал тренер “ПСЖ”.