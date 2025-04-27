Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энрике о том, что «ПСЖ» может сыграть с «Арсеналом» тем же составом, что и с «Ниццей»: «Не собираюсь выдавать секреты Артете»

Парижане встретятся с лондонским клубом в 1-й игре ½ финала Лиги чемпионов во вторник.

Источник: Спортс"

В пятницу «ПСЖ» проиграл «Ницце» (1:3) в Лиге 1, выставив практически оптимальный состав.

«Думайте что хотите. Не собираюсь выдавать секреты Микелю (Артета, тренер “Арсенала” — Спортс») «, — сказал тренер “ПСЖ”.