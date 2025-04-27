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В «Акроне» высоко оценили шансы на продление контракта с Дзюбой: «Есть хорошие шансы, что он останется с нами в следующем сезоне»

«Работаем в этом направлении. Есть хорошие шансы, что он останется с нами в следующем сезоне. У нас отличный диалог с Артемом и его представителем», — сказал спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков.

Источник: Спортс"

Напомним, Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард поучаствовал в 19 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.