Месси, Суарес и Альба не сыграют в матче «Интер Майами» с «Далласом». Им дали отдых перед полуфиналом Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Miami Herald пишет, что отсутствие лидеров в заявке на матч связано с участием «Интера» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. В первом матче полуфинала «Майами» уступил «Ванкувер Уайткэпс» (0:2), и перед ответной игрой, которая состоится в ночь со среды на четверг, игрокам предоставили отдых.