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Месси, Суарес и Альба не сыграют в матче «Интер Майами» с «Далласом». Им дали отдых перед полуфиналом Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба не попали в заявку на матч МЛС, который пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. Серджи Бускетс остался в запасе.

Источник: Спортс"

Miami Herald пишет, что отсутствие лидеров в заявке на матч связано с участием «Интера» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. В первом матче полуфинала «Майами» уступил «Ванкувер Уайткэпс» (0:2), и перед ответной игрой, которая состоится в ночь со среды на четверг, игрокам предоставили отдых.