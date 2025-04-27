Miami Herald пишет, что отсутствие лидеров в заявке на матч связано с участием «Интера» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. В первом матче полуфинала «Майами» уступил «Ванкувер Уайткэпс» (0:2), и перед ответной игрой, которая состоится в ночь со среды на четверг, игрокам предоставили отдых.
Месси, Суарес и Альба не сыграют в матче «Интер Майами» с «Далласом». Им дали отдых перед полуфиналом Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба не попали в заявку на матч МЛС, который пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. Серджи Бускетс остался в запасе.