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Хорхе Вальдано: «Такое ощущение, что в “Реале” думали, что с Мбаппе выиграют все, даже не бегая. А в “Барсе” — наоборот: либо мы просыпаемся, либо выставляем себя дураками. М

«Барселона» не знала, каким будет этот сезон, в том числе и потому, что «Мадрид» только что выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу и подписал Мбаппе, что придало им моральный подъем. Было такое ощущение, что мадридцы подумали: «Что ж, мы выиграли все без Мбаппе, но с Мбаппе мы выиграем все, даже не бегая».

Источник: Спортс"

«Барселона» не знала, каким будет этот сезон, в том числе и потому, что «Мадрид» только что выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу и подписал Мбаппе, что придало им моральный подъем. Было такое ощущение, что мадридцы подумали: «Что ж, мы выиграли все без Мбаппе, но с Мбаппе мы выиграем все, даже не бегая».

И я думаю, что «Барселона» сделала совершенно противоположный вывод: либо мы просыпаемся, бегаем, жертвуем собой, либо выставляем себя дураками. И мы видим результат: эта команда выкладывается на все сто, а «Реал», переживший столько взлетов и падений, в апреле месяце так и не обрел свой состав и свою игру", — сказал бывший футболист мадридского клуба в эфире Movistar+.

Анчелотти пора уйти.