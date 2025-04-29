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Флик может завершить карьеру тренера после ухода из «Барселоны»

Как подчеркивает Mundo Deportivo, главный тренер «блауграны» не раз подчеркивал, что не собирается работать еще много лет.

Источник: Спортс"

Отмечается, что немец не исключает завершения карьеры после ухода из «Барселоны».

В ближайшее время Флик продлит контракт с клубом до 2027 года. Сейчас экс-тренеру «Баварии» и сборной Германии 60 лет.