Аль-Хелайфи пообщался с болельщиками «ПСЖ» в лондонском метро. Фанат «Ман Сити» попросил, чтобы парижане «разгромили» «Арсенал»

После посещения тренировки команды президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи решил воспользоваться общественным транспортом в столице Великобритании. По пути он поговорил с болельщиками клуба, а также с фанатом «Манчестер Сити», который попросил его, чтобы парижане «разгромили» лондонцев в завтрашнем матче.