После посещения тренировки команды президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи решил воспользоваться общественным транспортом в столице Великобритании. По пути он поговорил с болельщиками клуба, а также с фанатом «Манчестер Сити», который попросил его, чтобы парижане «разгромили» лондонцев в завтрашнем матче.
Аль-Хелайфи пообщался с болельщиками «ПСЖ» в лондонском метро. Фанат «Ман Сити» попросил, чтобы парижане «разгромили» «Арсенал»
Парижский клуб встретится с Арсеналом в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Лондоне 29 апреля.