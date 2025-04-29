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Аль-Хелайфи пообщался с болельщиками «ПСЖ» в лондонском метро. Фанат «Ман Сити» попросил, чтобы парижане «разгромили» «Арсенал»

Парижский клуб встретится с Арсеналом в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Лондоне 29 апреля.
Источник: Спортс"

После посещения тренировки команды президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи решил воспользоваться общественным транспортом в столице Великобритании. По пути он поговорил с болельщиками клуба, а также с фанатом «Манчестер Сити», который попросил его, чтобы парижане «разгромили» лондонцев в завтрашнем матче.