Артем Дзюба: «Ментально ощущаю себя лет на 30. Когда мне было 29−30 лет, ощущал себя королем мира, самым сильным»

— Многовато даете (смеется). Пока я близок к 37 годам. Но физически себя, правда, хорошо чувствую. Наверное, про ощущение как в 25 лет будет громко говорить, но лет на 30 себя ощущаю. Помню, в 2018‑м мне было 29−30 лет, ощущал себя королем мира, самым сильным.