Артем Дзюба: «Ментально ощущаю себя лет на 30. Когда мне было 29−30 лет, ощущал себя королем мира, самым сильным»

— Многовато даете (смеется). Пока я близок к 37 годам. Но физически себя, правда, хорошо чувствую. Наверное, про ощущение как в 25 лет будет громко говорить, но лет на 30 себя ощущаю. Помню, в 2018‑м мне было 29−30 лет, ощущал себя королем мира, самым сильным.
Конечно, возраст дает о себе знать, но здесь большая заслуга тренерского и медицинского штабов, они грамотно меня подводят к матчам, я получаю дозированную нагрузку, которая необходима мне.
— Кажется, вы даже чуть подсушились.
— Может, мышечной массы стало чуть больше. Но впечатление обманчивое, вес остается прежним — 99,5 — 99,9 кг, — сказал нападающий «Акрона».