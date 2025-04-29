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Аршавин заявил, что в ближайшее время не будет работать тренером

Учеба на тренерскую лицензию прошла с мая 2023 года по ноябрь 2024 года.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин в ближайшее время не будет работать тренером. Об этом Аршавин заявил ТАСС.

«Тренера Аршавина не ждать. В ближайшее время точно нет», — сказал он.

Учеба на тренерскую лицензию прошла с мая 2023 года по ноябрь 2024 года. Вместе с Аршавиным в группе также были Александр Мостовой, Юрий Жирков, Дмитрий Сычев и другие. В марте Аршавин сообщил, что получил тренерскую лицензию.

Аршавину 43 года, он является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе «Зенита». По ходу карьеры он также выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».