Аршавин заявил, что в ближайшее время не будет работать тренером

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин в ближайшее время не будет работать тренером. Об этом Аршавин заявил ТАСС.
«Тренера Аршавина не ждать. В ближайшее время точно нет», — сказал он.
Учеба на тренерскую лицензию прошла с мая 2023 года по ноябрь 2024 года. Вместе с Аршавиным в группе также были Александр Мостовой, Юрий Жирков, Дмитрий Сычев и другие. В марте Аршавин сообщил, что получил тренерскую лицензию.
Аршавину 43 года, он является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе «Зенита». По ходу карьеры он также выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».