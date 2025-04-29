Аршавин заявил, что в ближайшее время не будет работать тренером

Учеба на тренерскую лицензию прошла с мая 2023 года по ноябрь 2024 года. Вместе с Аршавиным в группе также были Александр Мостовой, Юрий Жирков, Дмитрий Сычев и другие. В марте Аршавин сообщил, что получил тренерскую лицензию.