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Лаутаро о Ямале: «Потрясающий игрок, но Месси — лучший в истории, он вне конкуренции. Мне важна команда, если получу индивидуальный приз, это будет заслуга всех в “Интере”

В среду Интер на выезде сыграет с Барселоной в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Источник: Спортс"

"Для меня Лео [Месси] вне конкуренции. Он был и остается лучшим футболистом всех времен. Я не сравниваю его ни с кем. Но могу сказать, что Ламин — потрясающий игрок.

В свои годы он уже многое выиграл, и с клубом, и с национальной сборной. Мы должны проявить уважение — перед нами действительно большой талант с великолепным будущим«, — сказал форвард “Интера” и сборной Аргентины.

Также Мартинес высказался о потенциальном противостоянии с Ямалем в борьбе за «Золотой мяч».

"Индивидуальные награды — это всегда результат работы всей команды. Я всегда думаю о группе: чтобы выигрывать матчи, чтобы радовать семьи и болельщиков. Вот и все. Если получу индивидуальный приз, это будет заслуга всей команды.

Мне важен коллектив. Если я окажусь среди номинантов — значит, мы вместе сделали хорошую работу", — сказал Лаутаро Мартинес.