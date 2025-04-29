Лаутаро о Ямале: «Потрясающий игрок, но Месси — лучший в истории, он вне конкуренции. Мне важна команда, если получу индивидуальный приз, это будет заслуга всех в “Интере”

"Для меня Лео [Месси] вне конкуренции. Он был и остается лучшим футболистом всех времен. Я не сравниваю его ни с кем. Но могу сказать, что Ламин — потрясающий игрок.
В свои годы он уже многое выиграл, и с клубом, и с национальной сборной. Мы должны проявить уважение — перед нами действительно большой талант с великолепным будущим«, — сказал форвард “Интера” и сборной Аргентины.
Также Мартинес высказался о потенциальном противостоянии с Ямалем в борьбе за «Золотой мяч».
"Индивидуальные награды — это всегда результат работы всей команды. Я всегда думаю о группе: чтобы выигрывать матчи, чтобы радовать семьи и болельщиков. Вот и все. Если получу индивидуальный приз, это будет заслуга всей команды.
Мне важен коллектив. Если я окажусь среди номинантов — значит, мы вместе сделали хорошую работу", — сказал Лаутаро Мартинес.