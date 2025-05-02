Флик о Ямале: «Если хочешь достичь уровня Роналду или Месси, нужно сохранять спокойствие. Ламин понимает, что нужен не только талант, но и работа»

— Что вы делаете, что удержать Ламина Ямаля на ногах?
— Когда ты способен играть на таком уровне, то должен понимать, как его поддерживать. Дело не в том, чтобы продемонстрировать это в [одном] матче. Ламин это понимает.
Он понимает, что ему нужен не только талант, но и работа.
Если ты хочешь достичь уровня Криштиану Роналду или Лионеля Месси, то нужно сохранять спокойствие, затем посмотреть, что получится.
Мы очень рады, что он достиг такого уровня в свои 17 лет, но мы знаем, что ему придется много работать, чтобы быть стабильным на этом уровне и даже улучшить его.
Это еще не все, — сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.