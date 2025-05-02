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Флик о Ямале: «Если хочешь достичь уровня Роналду или Месси, нужно сохранять спокойствие. Ламин понимает, что нужен не только талант, но и работа»

Вингер Барселоны забил гол в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против Интера (3:3).
Источник: Спортс"

— Что вы делаете, что удержать Ламина Ямаля на ногах?

— Когда ты способен играть на таком уровне, то должен понимать, как его поддерживать. Дело не в том, чтобы продемонстрировать это в [одном] матче. Ламин это понимает.

Он понимает, что ему нужен не только талант, но и работа.

Если ты хочешь достичь уровня Криштиану Роналду или Лионеля Месси, то нужно сохранять спокойствие, затем посмотреть, что получится.

Мы очень рады, что он достиг такого уровня в свои 17 лет, но мы знаем, что ему придется много работать, чтобы быть стабильным на этом уровне и даже улучшить его.

Это еще не все, — сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.