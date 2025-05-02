Сунесс про Ямаля: «Может стать одним из величайших. Он уже опережает Роналду и Месси в том же возрасте и при этом любит тяжелую работу. Мы наблюдаем за появлением исключительного игрока»

Я говорил то же самое летом, когда впервые видел его игру за Испанию. И то, что он продолжает развиваться, воодушевляет. Он обладает потенциалом, нет, ПОТЕНЦИАЛОМ для того, чтобы стать одним из величайших в истории.
Когда речь о ком-то его возраста, трудно осознать не только его талант и атлетизм, но и то, как он принимает решения на поле. Он поступает так, как ждешь от намного более взрослого футболиста.
Этот парень дебютировал за «Барселону» в 15 лет. Он уже опережает Криштиану Роналду и Лионеля Месси в том же возрасте. Добавьте к этому тот факт, что ему нравится выполнять тяжелую работу, и то, что он выглядит славным парнем.
Конечно, он будет достойно вознагражден, но в дальнейшем к нему будет приковано огромное внимание. Трудность заключается в том, чтобы сохранить эту уравновешенность. Убедиться, что каждый день остается учебным и что ты всегда приходишь на работу с желанием учиться«, — отметил бывший полузащитник “Ливерпуля”.