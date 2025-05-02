Сунесс про Ямаля: «Может стать одним из величайших. Он уже опережает Роналду и Месси в том же возрасте и при этом любит тяжелую работу. Мы наблюдаем за появлением исключительного игрока»

Конечно, он будет достойно вознагражден, но в дальнейшем к нему будет приковано огромное внимание. Трудность заключается в том, чтобы сохранить эту уравновешенность. Убедиться, что каждый день остается учебным и что ты всегда приходишь на работу с желанием учиться«, — отметил бывший полузащитник “Ливерпуля”.