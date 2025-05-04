Мусаев о голе Тормены «Рубину» со стандарта: «Наверное, все мы его подсмотрели в АПЛ. Не “Краснодар” его придумал»

— Давайте будем честными. Этот стандарт, наверное, все впервые увидели у «Арсенала». «Арсенал», если вы смотрели последний матч Лиги чемпионов с «ПСЖ», они забили гол с такого стандарта, который отменили из-за маленького офсайда. И, наверное, не мы, не они его придумали. А в РПЛ и «Динамо» делает похожие розыгрыши, еще какие-то команды делают.