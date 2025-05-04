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Мусаев о голе Тормены «Рубину» со стандарта: «Наверное, все мы его подсмотрели в АПЛ. Не “Краснодар” его придумал»

Защитник «Краснодара» забил головой после навеса Эдуарда Сперцяна со стандарта.

Источник: Sports

— Рахимов заметил, что второй гол «Краснодара», который забил Тормена — это был такой розыгрыш стандарта, который использовал «Рубин» еще в начале сезона. Согласитесь, что вы, может быть, отчасти это где-то подсмотрели?

— Давайте будем честными. Этот стандарт, наверное, все впервые увидели у «Арсенала». «Арсенал», если вы смотрели последний матч Лиги чемпионов с «ПСЖ», они забили гол с такого стандарта, который отменили из-за маленького офсайда. И, наверное, не мы, не они его придумали. А в РПЛ и «Динамо» делает похожие розыгрыши, еще какие-то команды делают.

Думаю, что не нужно себе — ни нам, ни им — приписывать эти лавры. Наверное, все мы его подсмотрели в английской Премьер-лиге, — сказал тренер «Краснодара».