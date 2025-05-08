Белорусы второй раз пробились в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

После перерыва белорусы прибавили в движении, в середине второго периода Игорь Бриштель с пенальти восстановил паритет. Через две минуты после начала заключительной трети матча Бриштель вывел белорусов вперед. Тут же он заработал пенальти, но не смог реализовать его. Однако вскоре преимущество нашей команды увеличилось — сначала эффектный мяч забил Егор Гордецкий, а потом отличился Анатолий Рябко. Иранцы не сдавались и в концовке сумели сократить разрыв до минимума, но догнать белорусов не получилось.