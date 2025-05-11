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Пол Скоулз: «Ямаль может стать лучшим — никто не удивится. Месси был быстр на коротких дистанциях, Ламин может делать рывки за спины защитникам и не терять скорость — как Мбаппе»

"Судя по тому, что мы видели, Ламин Ямаль может стать одним из лучших, потому что у него есть абсолютно все необходимое. Во время того потрясающего полуфинала я был впечатлен его пасами и тем, как он видит партнеров.

Источник: Спортс"

Я всегда говорил, что самая большая проблема, когда вы оказываетесь один на один с Лионелем Месси, заключается в том, что он быстр, может пройти влево, вправо или через центр, и против этого практически невозможно защищаться.

Месси был быстр на коротких дистанциях. Ямаль отличается тем, что способен делать рывки за спины защитникам и сохранять скорость — почти как Килиан Мбаппе. Ламину будет очень сложно достичь показателей Месси, но я думаю, что он сможет играть и в центре, откуда Месси забивал большинство своих голов и делал большую часть передач.

У него прекрасные физические данные, к тому же у него еще есть время для роста. В 17 лет, когда на его счету 100 матчей, 20 с лишним голов и много результативных передач, у него есть шанс стать лучшим, и никто не удивится, если это произойдет«, — подчеркнул бывший хавбек “Манчестер Юнайтед”.