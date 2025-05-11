Пол Скоулз: «Ямаль может стать лучшим — никто не удивится. Месси был быстр на коротких дистанциях, Ламин может делать рывки за спины защитникам и не терять скорость — как Мбаппе»

Я всегда говорил, что самая большая проблема, когда вы оказываетесь один на один с Лионелем Месси, заключается в том, что он быстр, может пройти влево, вправо или через центр, и против этого практически невозможно защищаться.
Месси был быстр на коротких дистанциях. Ямаль отличается тем, что способен делать рывки за спины защитникам и сохранять скорость — почти как Килиан Мбаппе. Ламину будет очень сложно достичь показателей Месси, но я думаю, что он сможет играть и в центре, откуда Месси забивал большинство своих голов и делал большую часть передач.
У него прекрасные физические данные, к тому же у него еще есть время для роста. В 17 лет, когда на его счету 100 матчей, 20 с лишним голов и много результативных передач, у него есть шанс стать лучшим, и никто не удивится, если это произойдет«, — подчеркнул бывший хавбек “Манчестер Юнайтед”.