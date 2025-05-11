Пол Скоулз: «Ямаль может стать лучшим — никто не удивится. Месси был быстр на коротких дистанциях, Ламин может делать рывки за спины защитникам и не терять скорость — как Мбаппе»

У него прекрасные физические данные, к тому же у него еще есть время для роста. В 17 лет, когда на его счету 100 матчей, 20 с лишним голов и много результативных передач, у него есть шанс стать лучшим, и никто не удивится, если это произойдет«, — подчеркнул бывший хавбек “Манчестер Юнайтед”.