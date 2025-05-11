Семак про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Нервозность у “Зенита” была до финального свистка, потому что любая ошибка может перечеркнуть наши надежды на чемпионство»

Рад, что сегодня не пропустили, не позволили сопернику создать, но и сами сегодня не преуспели в созидании. Было много борьбы, много длинных передач. Я думаю, что мы долго подстраивались под поле. Здесь очень сложно на ведении, за счет коротких передач двигать мяч.