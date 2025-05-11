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Семак про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Нервозность у “Зенита” была до финального свистка, потому что любая ошибка может перечеркнуть наши надежды на чемпионство»

Петербургский клуб одержал победу (1:0) в выездном матче 28-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Тяжелый матч. Я думаю, здесь любой команде сложно играть. Не только дома «Динамо» может достойно сыграть и обыграть любого соперника, но и результаты выездных матчей показывают, что команда очень крепкая — в весенней части по забитым мячам достаточно высоко в таблице.

Рад, что сегодня не пропустили, не позволили сопернику создать, но и сами сегодня не преуспели в созидании. Было много борьбы, много длинных передач. Я думаю, что мы долго подстраивались под поле. Здесь очень сложно на ведении, за счет коротких передач двигать мяч.

Конечно, нужно было упрощать игру, что мы и сделали. Во втором тайме больше мне понравилось с точки зрения движения, организации, за исключением, как я уже сказал, наших атакующих действий.

Моментов сегодня не так много у нас было, как нам хотелось бы. Поэтому рады, конечно, что мы остаемся еще в числе соискателей победы в чемпионате. Будем готовиться к следующим матчам.

Думаю, виной все-таки ощущение того, что любая наша ошибка может очень серьезно осложнить или перечеркнуть наши надежды на чемпионство.

С точки зрения психологии, наверное, это закрепощало в каком-то аспекте ребят сегодня, и мы провели сегодня с точки зрения качества игры и моментов, наверное, не самый лучший матч. Это касаемо атакующих наших действий.

— С учетом всего вышесказанного можно ли сказать, что сегодня вы потратили огромное количество нервных клеток? Может быть даже больше, чем в предыдущих трех-четырех матчах?

— Я думаю, нет. Предыдущий матч очень сложно для нас складывался против «Пари НН», когда мы пропустили, столько моментов не реализовали. Тоже с таким трудом добыли победу. Сегодня все-таки мы удержали преимущество.

Это немножко разные вещи, но, тем не менее, скользкий счет и напряжение было до финального свистка. Любой момент, любое какое-то движение, которое могло привести к пенальти, к штрафному… Или рикошет…

Это футбол, все бывает. Поэтому нервозность, конечно, присутствовала до финального свистка, — сказал главный тренер «Зенита».

Семак о поле в Каспийске: «Небыстрое. Мяч двигался медленнее, трава густая. “Зенит” дольше приспосабливался».