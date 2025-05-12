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Мбаппе — третий футболист в XXI веке с хет-триком в класико. Месси делал его дважды, Суарес — один раз

Нападающий «Реала» забил три мяча в ворота «Барселоны» (3:4) в матче 35-го тура Ла Лиги.

Источник: Спортс"

В XXI веке хет-трики в класико также делали Лионель Месси (дважды) и Луис Суарес (один раз).

В этом сезоне Килиан Мбаппе с 27 голами возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате Испании. Его статистику можно изучить здесь.