Мбаппе — третий футболист в XXI веке с хет-триком в класико. Месси делал его дважды, Суарес — один раз

В XXI веке хет-трики в класико также делали Лионель Месси (дважды) и Луис Суарес (один раз).
В этом сезоне Килиан Мбаппе с 27 голами возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате Испании. Его статистику можно изучить здесь.
Нападающий «Реала» забил три мяча в ворота «Барселоны» (3:4) в матче 35-го тура Ла Лиги.
В XXI веке хет-трики в класико также делали Лионель Месси (дважды) и Луис Суарес (один раз).
В этом сезоне Килиан Мбаппе с 27 голами возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате Испании. Его статистику можно изучить здесь.