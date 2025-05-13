"Я разговариваю с советом директоров, со всеми и даже с болельщиками в каждый момент времени. У меня есть четкое ощущение, что я знаю, что нужно этой команде для того, чтобы стать намного лучше, и это помогает мне не падать духом слишком сильно и не радоваться слишком сильно в некоторые моменты. Мне сложно подобрать другое слово, мне правда стыдно, что в 25 матчах [чемпионата] мы одержали 6 побед. Что-то не так с тем, как мы играем в футбол, и порой дело не в тактике и не в технике, а в том, как мы противостоим соперникам, как терпим, как злимся из-за поражений, как защищаем ворота. Все это нуждается в улучшении, и порой дело не только в том, что происходит на поле, но и в том, что происходит за пределами поля. Я говорю о том, чтобы бороться до конца. Проигрывать — это не нормально. Играть вничью — это не нормально. Не имеет значения, сможем ли мы улучшить положение в таблице, это чувство не связано с уверенностью, оно связано с верой, пониманием того, что мы «Манчестер Юнайтед» и не хотим быть хуже всех. Занимать такое место неприемлемо, и дело, по-моему, не в отсутствии уверенности, а в нехватке чего-то более глубокого«, — сказал главный тренер “МЮ”.