Комментатор Ана Матос о сборной Бразилии: «Не верю в психологический потенциал этого поколения. Оно хрупкое, не умеет справляться с критикой, ищет оправдания, когда что-то идет не так»

"Мы возлагаем на тренера сборной Бразилии гораздо большую ответственность, чем на самих игроков. И я никогда не видела поколения, которое испытывало бы такую неуверенность, надевая футболку сборной Бразилии, как нынешнее. И я наблюдаю это еще с чемпионата мира 2018 года.
На двух чемпионатах мира у нас были игроки-победители, игроки-лидеры, у нас был Неймар на пике формы, но я считаю, что у этих игроков профиль слишком неуверенных в себе людей, чтобы я могла поверить, что эта сборная изменится, поменяет менталитет к чемпионату мира. И я думаю, что это основное, над чем нужно поработать в сборной Бразилии.
Конечно, есть технические аспекты, которые крайне важны: команде нужно лучше защищаться, перестать пропускать голы после навесов, лучше работать без мяча, лучше бороться в центре поля.
Я считаю, что все это важно учитывать, и у нас будет достаточно времени, чтобы об этом думать до чемпионата мира. Но я все равно буду настаивать на том, что для меня изменение менталитета игроков этого поколения — это самая большая задача для любого тренера.
И у нас наверху нет тех, на кого можно равняться, нет такого президента или такого технического руководства. Ничего не имею против работы [исполнительного директора Родриго] Каэтано, я даже считаю его отличным специалистом, но мне не кажется, что у него есть тот характер, чтобы изменить чей-то менталитет.
Так вот, я не могу считать сборную конкурентоспособной на уровне чемпионата мира сегодня, в мае 2025 года, потому что я не верю в психологический потенциал этого поколения. Это хрупкое поколение, поколение, которое не умеет справляться с критикой, поколение без самокритичности, поколение, которое слишком мало заботится о том, чтобы понимать, что происходит за пределами поля и мяча. Они слишком оторваны от этого, всегда ищут оправдания, когда что-то идет не так.
Я поверю, что сборная способна бороться за что-то большое, например, за победу на чемпионате мира, только когда увижу изменение менталитета у этого поколения. И, к сожалению, я этого не вижу.
Для меня это поколение слабое ментально, психологически. В своих клубах они ведут себя иначе, но не могут перенести это в сборную, во многом из-за нестабильной ситуации [с тренерами], с которой они сталкиваются с 2022 года", — отметила Ана Таис Матос, комментируя назначение Карло Анчелотти.