Комментатор Ана Матос о сборной Бразилии: «Не верю в психологический потенциал этого поколения. Оно хрупкое, не умеет справляться с критикой, ищет оправдания, когда что-то идет не так»

Так вот, я не могу считать сборную конкурентоспособной на уровне чемпионата мира сегодня, в мае 2025 года, потому что я не верю в психологический потенциал этого поколения. Это хрупкое поколение, поколение, которое не умеет справляться с критикой, поколение без самокритичности, поколение, которое слишком мало заботится о том, чтобы понимать, что происходит за пределами поля и мяча. Они слишком оторваны от этого, всегда ищут оправдания, когда что-то идет не так.