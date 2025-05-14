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«Факел» хочет продолжить сотрудничество с Шалимовым. Клуб вылетел в Первую лигу (Metaratings)

По информации Metaratings.ru, воронежский клуб хочет продолжить сотрудничество с главным тренером. Действующий контракт Шалимова рассчитан до конца сезона.

Источник: Спортс"

После поражения от «Локомотива» в 28-м туре Мир РПЛ (0:1) «Факел» лишился шансов подняться выше 15‑го места в турнирной таблице и вылетел в Мелбет Первую лигу. При этом команда еще может попасть в стыковые матчи в случае, если «Химки» не смогут пройти лицензирование. Поэтому воронежцы пока не ведут переговоры с тренером о новом контракте — в клубе сосредоточены на последних матчах сезона.

Утверждается, что изменения в клубе будут минимальными даже в случае вылета. Генеральный директор Роман Асхабадзе и спортивный директор Кирилл Котов с большой долей вероятности сохранят свои должности.

Большинство игроков имеют долгосрочные контракты с клубом, но под вопросом будущее Владимира Ильина, Сергея Божина, Игоря Юрганова и Александра Беленова.