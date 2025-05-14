Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вилья о шансах Ямаля на «Золотой мяч»: «Ламин заслужил его, однажды он его точно получит. Но я никогда по-настоящему не верил в эту награду»

— Мог бы Ламин играть за [сборную Испании], выигравшую чемпионат мира?

Источник: Спортс"

— Я думаю, что да, из-за таланта… Я всегда говорю одно и то же: сравнивать эпохи не совсем логично. Вы можете подумать: «Да, он бы играл» или «Он бы не играл».

На днях я слышал, как Пике сказал, что, возможно, в наши времена ему бы не дали дебютировать. Анализировать подобные вещи сложно. Единственное, что я знаю, это то, что он игрок с невероятным талантом, и есть ощущение, которое невозможно доказать, что он мог бы играть за эту команду в любую эпоху и в любом составе.

— Ламин Ямаль и «Золотой мяч».

— Посмотрим. Я думаю, он заслужил его. Концовка сезона еще впереди, и вы знаете, что я никогда по-настоящему не верил в эту награду. Однажды он ее точно получит, — сказал бывший нападающий «Барселоны».