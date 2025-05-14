Вилья о шансах Ямаля на «Золотой мяч»: «Ламин заслужил его, однажды он его точно получит. Но я никогда по-настоящему не верил в эту награду»

На днях я слышал, как Пике сказал, что, возможно, в наши времена ему бы не дали дебютировать. Анализировать подобные вещи сложно. Единственное, что я знаю, это то, что он игрок с невероятным талантом, и есть ощущение, которое невозможно доказать, что он мог бы играть за эту команду в любую эпоху и в любом составе.