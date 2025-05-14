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Президент Бразилии об Анчелотти: «Я ничего не имею против иностранцев, но думаю, что и у нас в стране есть тренеры, которые способны руководить сборной»

Главным тренером «пентакампеонов» стал итальянец Карло Анчелотти.

Источник: Спортс"

«Честно, я ничего не имею против иностранцев. Я думаю, что и у нас в Бразилии есть тренеры, которые способны руководить сборной», — сказал Луис Инасио Лула да Силва журналисту Марсело Ниньо.

Президент Бразилии об Анчелотти в сборной: «Он отличный тренер, но наша проблема — в низком уровне игроков. Просто вспомните нашу атаку в 2002-м и 2006-м, и увидите, что мы далеки от этого».

Президент Бразилии: «В сборной должны быть футболисты, выступающие в чемпионате страны. Играющие за границей не лучше, там нет ни Гарринчи, ни Ромарио».