Президент Бразилии об Анчелотти: «Я ничего не имею против иностранцев, но думаю, что и у нас в стране есть тренеры, которые способны руководить сборной»

«Честно, я ничего не имею против иностранцев. Я думаю, что и у нас в Бразилии есть тренеры, которые способны руководить сборной», — сказал Луис Инасио Лула да Силва журналисту Марсело Ниньо.
Президент Бразилии об Анчелотти в сборной: «Он отличный тренер, но наша проблема — в низком уровне игроков. Просто вспомните нашу атаку в 2002-м и 2006-м, и увидите, что мы далеки от этого».
Президент Бразилии: «В сборной должны быть футболисты, выступающие в чемпионате страны. Играющие за границей не лучше, там нет ни Гарринчи, ни Ромарио».