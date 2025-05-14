У «Ман Сити» и «Байера» есть устная договоренность о «контурах сделки» по Виртцу. «Бавария» верит, что убедит Флориана играть за нее

В то же время мюнхенцы активно пытаются договориться о трансфере и уверены, что способны убедить самого футболиста.
Виртц сегодня был в Англии на переговорах с «Ман Сити». «Бавария» готовится предложить «Байеру» 100 млн евро.
Sky Sports сообщает, что у английского и немецкого клубов уже есть устная договоренность касательно «контуров сделки». «Горожане» также знают, что леверкузенцы предпочли бы продать игрока не «Баварии», а в другую страну.
В то же время мюнхенцы активно пытаются договориться о трансфере и уверены, что способны убедить самого футболиста.
Виртц сегодня был в Англии на переговорах с «Ман Сити». «Бавария» готовится предложить «Байеру» 100 млн евро.