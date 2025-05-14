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«Наполи» и де Брюйне готовы обсудить детали контракта, учтены пожелания семьи хавбека

Неаполитанцы добились прогресса в переговорах с хавбеком «Манчестер Сити», который в июне станет свободным агентом.

Источник: Спортс"

Есть предпосылки к тому, что «Наполи» и 33-летний бельгиец обсудят детали контракта, и в итальянском клубе надеются, что де Брюйне ответит согласием.

Также в ходе переговоров «Наполи» учитывает пожелания семьи футболиста в плане жилья и логистики.