Черданцев за утверждение Гусева тренером «Динамо»: «Команда при нем ожила, добавила в агрессии. При Личке не хватало такой заряженности на победу»

— Как вы смотрите, если Гусев останется главным тренером «Динамо»?
— Будет классно, если воспитанник «Динамо» наконец получит такой шанс. Впервые после Кобелева и Силкина у бело‑голубых главным тренером может стать динамовец. Два‑три матча — это не тот срок, чтобы делать выводы, для руководителей это всегда очень сложная дилемма — рисковать или не рисковать. «Динамо» слишком долго ждет титулов, учитывая их возможности, ресурсы и хороший подбор игроков, нельзя экспериментировать.
Я двумя руками за Ролана, за то, чтобы у него сложилась самостоятельная профессиональная карьера. Я давно его знаю и желаю ему всяческих успехов, но все‑таки отсутствие опыта самостоятельной работы в качестве главного тренера — это большой минус.
Руководство «Динамо» должно решить, идти на этот риск или нет. Клуб ждет с 1995 года хоть какой‑нибудь титул, не говоря уже про чемпионство. Команда на ходу, она в топе уже не первый сезон. Возможно, чтобы выиграть титул здесь и сейчас, нужен тренер с опытом. При этом не исключаю, что Гусев с «Динамо» тоже может устроить феерию.
Черчесов был у меня в эфире и тоже сказал, что в «Динамо» должен приходить тренер с задачей выиграть чемпионат в следующем году, а не за более долгий срок. Возьмет ли Ролан на себя такую ответственность? Это большой вопрос, но команда при нем ожила, добавила в агрессии. В первом тайме дерби [со «Спартаком» — 2:0] «Динамо» смотрелось просто здорово. В предыдущих дерби при Личке не хватало такой заряженности на победу, — сказал комментатор.