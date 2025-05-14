Черданцев за утверждение Гусева тренером «Динамо»: «Команда при нем ожила, добавила в агрессии. При Личке не хватало такой заряженности на победу»

Черчесов был у меня в эфире и тоже сказал, что в «Динамо» должен приходить тренер с задачей выиграть чемпионат в следующем году, а не за более долгий срок. Возьмет ли Ролан на себя такую ответственность? Это большой вопрос, но команда при нем ожила, добавила в агрессии. В первом тайме дерби [со «Спартаком» — 2:0] «Динамо» смотрелось просто здорово. В предыдущих дерби при Личке не хватало такой заряженности на победу, — сказал комментатор.