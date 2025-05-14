PR-менеджер Шунина о срыве перехода в «Аль-Орубу»: «Антон рассматривал переезд только с женой и тремя детьми. Думаю, внутри себя он хотел остаться верным “Динамо”

Например, из переговоров с «Аль-Орубой» из Саудовской Аравии Антон вышел почти сразу, и для меня это было удивительно. Мне кажется, я хотела этого перехода больше, чем он (смеется). Приводила аргументы, почему это классное предложение в конце карьеры, но он как будто находил причины, чтобы не ехать. Думаю, внутри себя Антон хотел остаться верным «Динамо» — так и получилось.