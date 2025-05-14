PR-менеджер Шунина о срыве перехода в «Аль-Орубу»: «Антон рассматривал переезд только с женой и тремя детьми. Думаю, внутри себя он хотел остаться верным “Динамо”

— Антон вел переговоры с другими клубами, но большого энтузиазма с его стороны я не видела. Как будто рационально он понимал, что находится в отличной форме и еще может быть полезен, но внутри себя не хотел этого. И это чувствовалось.
Например, из переговоров с «Аль-Орубой» из Саудовской Аравии Антон вышел почти сразу, и для меня это было удивительно. Мне кажется, я хотела этого перехода больше, чем он (смеется). Приводила аргументы, почему это классное предложение в конце карьеры, но он как будто находил причины, чтобы не ехать. Думаю, внутри себя Антон хотел остаться верным «Динамо» — так и получилось.
— Вы были в курсе всех его переговоров с другими клубами?
— Да. Уточню, что я не спортивный агент и никогда им не была. Раньше все переговоры с клубами вел агент Антона, последнее время — он сам. Но, конечно, мы обсуждаем с клиентами вопросы, связанные с трансферами. Это ведь и имиджевый вопрос тоже.
— На что Шунин обращал внимание, рассматривая предложения?
— В первую очередь, амбиции команды. «Аль-Оруба», которая в прошлом сезоне поднялась в Про-лигу, была укомплектована в основном саудитами. Прошлым летом они пригласили Зума, ходили слухи о переходе Рамоса на правах свободного агента. Возможно, посмотреть на такую оборону с Шуниным в воротах было бы любопытно, но не сложилось. Антон отказался, Рамос в Мексике, а «Аль-Оруба» сейчас идет на 16-м месте, то есть борется за выживание.
Во-вторых, важна была локация — Антон рассматривал переезд только с женой и тремя детьми. В-третьих, финансы. Есть игроки, которые принимают любые предложения, лишь бы играть. В этом нет ничего плохого, но у Антона другая ситуация. Мне кажется, решение навсегда остаться верным «Динамо» заслуживает уважения, — сказала Дарья Арсланова.