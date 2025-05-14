Глебов о «Динамо» при Гусеве: «Стало чуть больше тактики и теории при подготовке к матчам. Больше стало командных действий»

— В плане атмосферы в раздевалке не скажу, что что-то поменялось. А в игровом плане стало чуть больше тактики и теории при подготовке к матчам. Больше стало командных действий. Но больших изменений, наверное, нет.
В принципе, времени у Ролана Александровича [Гусева] не было на то, чтобы что-то глобально поменять. Все-таки меньше двух недель прошло с момента смены главного тренера. За такое время трудно что-то перестроить. Но хорошо, что те небольшие изменения, которые произошли, привели к двум победам.
— Как отреагировали на отставку Лички?
— Конечно, обидно, когда ты не можешь добиться результата и это приводит к отставке тренера. Но это часть футбола — такое не в первый раз происходит.
Когда я играл в «Ростове», от нас уходил Валерий Георгиевич Карпин, хотя проработал он там очень долго. И никто от этого не застрахован. Так что нам сейчас надо идти дальше и попытаться хорошо закончить сезон, выиграв еще два матча — у «Акрона» и «Краснодара», — сказал хавбек «Динамо».