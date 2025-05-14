Глебов о «Динамо» при Гусеве: «Стало чуть больше тактики и теории при подготовке к матчам. Больше стало командных действий»

Когда я играл в «Ростове», от нас уходил Валерий Георгиевич Карпин, хотя проработал он там очень долго. И никто от этого не застрахован. Так что нам сейчас надо идти дальше и попытаться хорошо закончить сезон, выиграв еще два матча — у «Акрона» и «Краснодара», — сказал хавбек «Динамо».