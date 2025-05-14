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Бышовец считает, что «Зенит» пройдет ЦСКА в Кубке: «Армейцы хорошо выглядят при игре вторым номером, но пока не показали себя в ситуациях, когда надо отыгрываться»

Сегодня армейцы примут петербургский клуб в ответном матче финала Пути РПЛ (первая игра — 0:2).

Источник: Спортс"

«Предстоит очень непредсказуемая игра, но я склоняюсь к тому, что “Зенит” удержит преимущество. Если Семак выпустит основу, то класс команды скажется. А если проведет ротацию, то у не всегда проходящих в основу футболистов будет крайне высокая мотивация показать себя. Так было в первом кубковом матче с ЦСКА, когда здорово себя проявил не часто выходивший в тот период в основе Мостовой.

Армейцы могут противопоставить высокий уровень организации игры и мотивации. Они здорово играют весной, Николич хорошо подготовил команду, которая заслуженно идет в тройке. Но у нее есть существенный изъян — она хорошо выглядит при игре вторым номером, когда забивает первой и надо удерживать удобный для себя счет. И при ничейном счете здорово закрывает зоны, заставляя соперника раскрываться и ловя его на ошибках. Но пока нынешний ЦСКА не показал себя в ситуациях, когда надо отыгрываться. Эта проблема до сих пор не решена.

В игре с «Зенитом» придется раскрываться, идти вперед. И соперник такого класса, как команда из Петербурга, вряд ли упустит возможность воспользоваться открывающимися свободными зонами у чужой штрафной и возможными ошибками обороны соперника«, — сказал бывший тренер “Зенита”.