Бышовец считает, что «Зенит» пройдет ЦСКА в Кубке: «Армейцы хорошо выглядят при игре вторым номером, но пока не показали себя в ситуациях, когда надо отыгрываться»

Армейцы могут противопоставить высокий уровень организации игры и мотивации. Они здорово играют весной, Николич хорошо подготовил команду, которая заслуженно идет в тройке. Но у нее есть существенный изъян — она хорошо выглядит при игре вторым номером, когда забивает первой и надо удерживать удобный для себя счет. И при ничейном счете здорово закрывает зоны, заставляя соперника раскрываться и ловя его на ошибках. Но пока нынешний ЦСКА не показал себя в ситуациях, когда надо отыгрываться. Эта проблема до сих пор не решена.