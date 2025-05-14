Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семшов об обращении «Спартака» в ЭСК после игры с «Динамо»: «Претензии обоснованы: рука Касереса прервала пас Рябчуку, находившемуся в опасной позиции. Такое надо смотреть на ВАР»

Красно-белые обратились в ЭСК, в частности, по эпизоду с рукой Хуана Касереса на 81-й минуте игры 28-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"Момент, когда мяч попал в руку динамовцу в штрафной и арбитр не дал пенальти — двоякий, у меня нет однозначного мнения. С одной стороны, рука площадь тела не увеличила, и арбитр сразу же жестом это показал. Но! Мяч попал в руку, которая прервала пас Рябчуку, находившемуся в опасной позиции — такие матчи надо смотреть на ВАР.

Рябчук, возможно, мог продолжить опасный момент и нанести удар по воротам. Именно позиция Рябчука — ключевое. Претензии «Спартака», если сравнивать момент с тем, какие у нас пенальти ставят (мяч в угловой флажок летит или игрок при прыжке руку высоко поднимает и мяч в нее попадает), абсолютно обоснованы — нужны пояснения. Тут судья даже смотреть не стал.

Где больше угроза воротам — здесь или, например, в эпизоде матча «Акрон» — «Факел», когда в углу штрафной в единоборстве мяч попал в руку Калинина и Воронежу поставили пенальти? Как это можно сравнивать и как момент из дерби вообще не смотреть на ВАР?" — сказал экс-полузащитник сборной России.