Семшов об обращении «Спартака» в ЭСК после игры с «Динамо»: «Претензии обоснованы: рука Касереса прервала пас Рябчуку, находившемуся в опасной позиции. Такое надо смотреть на ВАР»

"Момент, когда мяч попал в руку динамовцу в штрафной и арбитр не дал пенальти — двоякий, у меня нет однозначного мнения. С одной стороны, рука площадь тела не увеличила, и арбитр сразу же жестом это показал. Но! Мяч попал в руку, которая прервала пас Рябчуку, находившемуся в опасной позиции — такие матчи надо смотреть на ВАР.
Рябчук, возможно, мог продолжить опасный момент и нанести удар по воротам. Именно позиция Рябчука — ключевое. Претензии «Спартака», если сравнивать момент с тем, какие у нас пенальти ставят (мяч в угловой флажок летит или игрок при прыжке руку высоко поднимает и мяч в нее попадает), абсолютно обоснованы — нужны пояснения. Тут судья даже смотреть не стал.
Где больше угроза воротам — здесь или, например, в эпизоде матча «Акрон» — «Факел», когда в углу штрафной в единоборстве мяч попал в руку Калинина и Воронежу поставили пенальти? Как это можно сравнивать и как момент из дерби вообще не смотреть на ВАР?" — сказал экс-полузащитник сборной России.