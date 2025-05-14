Семшов об обращении «Спартака» в ЭСК после игры с «Динамо»: «Претензии обоснованы: рука Касереса прервала пас Рябчуку, находившемуся в опасной позиции. Такое надо смотреть на ВАР»

"Момент, когда мяч попал в руку динамовцу в штрафной и арбитр не дал пенальти — двоякий, у меня нет однозначного мнения. С одной стороны, рука площадь тела не увеличила, и арбитр сразу же жестом это показал. Но! Мяч попал в руку, которая прервала пас Рябчуку, находившемуся в опасной позиции — такие матчи надо смотреть на ВАР.