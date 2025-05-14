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Райт-Филлипс об МЛС и Месси: «Они привлекают суперзвезд уже на закате. Интерес повышается, но эффект краткосрочный. Нужно чтобы такие игроки проводили там всю карьеру»

"Все дело в американском подходе. Они привлекают множество суперзвезд, когда те уже находятся на закате своей карьеры. Вокруг этих игроков, кто бы это ни был, создается огромный ажиотаж.

Источник: Спортс"

Сейчас, конечно, главная фигура — это Месси, но там также и Бускетс, Суарес, Жорди Альба — у них сейчас много громких имен.

Но как только эти игроки уходят на пенсию, они делают все то же самое — ищут следующую партию игроков такого же возраста. На какое-то время это действительно поднимает уровень и интерес к лиге, но эффект краткосрочный.

Им нужно найти более устойчивое решение — чтобы игрок такого уровня приехал в Америку и провел там всю свою карьеру. Возможно, им придется вырастить такого игрока самим«, — сказал бывший форвард “Нью-Йорк Ред Буллс”.